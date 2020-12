«Eelhindamisprotseduuris on Astrazeneca olemas, aga ta ei ole täit paketti esitanud - ju neil katsetused veel käivad, selgitas Postimehele Eesti ravimiameti kommunikatsioonijuht Kristi Sarap. «Kui räägime Modernast, siis nemad on andnud kogu paketi. Loodame, et 6. jaanuaril Euroopa Ravimiametilt hinnang ka tuleb,» lausus Sarap.