Laienev PPA lennusalk värbab juurde piloote ja teisi meeskonnaliikmeid

Jõeveer märkis, et tänavu suvest reageerib lennusalk koostöös PERHiga lisaks ka raskematele liiklusõnnetustele, et eluohtlikus seisus kannatanuid kiiremini haiglasse meedikute hoole alla jõuaks. «Projekti käivitamisel prognoositi, et aastas võib tekkida kümmekond juhtu, kus raskele avariipaigale sõites annab lennuvahend maismaasõidukitega võrreldes olulise eelise. Täna, vähem kui poole aastaga on kopterimeeskond juba reageerinud enam kui kümnele sellisele liiklusavariile ning osutanud elupäästvat abi raskes seisus kannatanute kiirel transpordil haiglasse,» kirjeldas lennusalga juht.