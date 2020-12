Toetusteta jäänud suveniiritootjad pöördusid õiguskantsleri poole

SMTL märgib, et alates eriolukorra väljakuulutamisest tänavu kevadel ja sellele järgnevate piirangute ning otsustega kompenseerida kriisis kannatajate kahjusi, on rikutud SMTL liikmete huve, õigusi ja vabadusi. «Soovime õigusvastaste tagajärgede kõrvaldamist ja tekitatud kahju hüvitamist. SMTL-il on õigus oma liikmete kaitseks pöörduda kohtusse,» seisab liidu kirjas õiguskantslerile.

Liit märgib, et toetuse saajate hulgast puudusid rahvuslikke käsitöösündmuste korraldajad, käsitöö tootjad ja käsitööpoed. «Suveniirivaldkonnas töötas enne kriisi märkimisväärne hulk tööturul väiksema konkurensivõimega isikuid - invaliide, pensionäre, õpilasi, puuetega- ja vähese keeleoskuse ning haridusega inimesi. Kriisis pihta saanud isikud on lisaks Eesti riigi seadusekuulekad elanikud, maksumaksjad, tarbijad, töötajad, tööandjad, eksportöörid, tootjad, investeerijad, toodete loojad ja nii edasi. Loodud väärtuste märksõnadeks on loomemajandus, kultuur, kunst, disain ja käsitöö,» kirjutab SMTL.

Alates eriolukorra väljakuulutamisest on senine stabiilne majanduskeskkond halvenenud. «SMTL liikmetel on praeguses keskkonnas tegutsemine võimatu. Piirid on alates eriolukorra kehtestamisest olnud suletud, avalikud üritused, nagu rahvuslikke käsitöösündmuste korraldamine keelatud või tungivalt mittesoovitatavad,» kurdab SMTL. «Kui ühiskonnas midagi juhtub, peab täidesaatev riigivõim rohkem abistama, vähem sekkuma. Kui valitsuse sekkumise tagajärjel majanduskeskkond halveneb ja selles tegutsejad saavad kannatada, siis ei saa neid jätta abita.»

«Riigi jaoks peaks ettevõtlus olema oluline, sest ta sisaldab ühiskonna tegutsemiseks kuute põhilist väärtust: loovust, majandamist, eksporti, investeeringuid, töökohtade loomist ja makse. Lisaks tegelevad paljud valdkonna ettevõtted ka sotsiaalse tegevusega. Kriisis, mis tekkis valitsuse sekkumisega ei saa selliseid ettevõtteid jätta abita,» rõhutavad suveniiritootjad ja -müüjad.