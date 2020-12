«Mõte oli tutvustada seent, mille ligidased liigid on tuntud (nn söödavad põdramokad), ent see liik ise haruldane ja vähetuntud,» seletas seeneteadlane Indrek Sell. Tema sõnul on tegu esimese kaitsekategooria looduskaitsealuse liigiga. Seen on ohustatud liikide Eesti punases nimestikus äärmiselt ohustatud liikide kategoorias.