Synlab alandab koroonatesti hinda

Ninaneelust võetava koroonatesti hind kujuneb väga mitmete protsesside ja materjalide kulu põhiselt. Esiteks läheb tarvis proovide kogumiseks ja laborisse transpordiks erinevaid vahendeid, milleks on isikukaitsevahendid, proovivõtutarvikud, materjalid proovide pakendamiseks ja transpordiks, samuti logistikaautod. Teiseks tuleb proove analüüsida, kas neis sisaldub koroonaviirust või mitte. Selleks on vaja spetsiaalseid vastava ohutustasemega laboriruume, mitmesugust aparatuuri, reagente, tarvikuid ja nii edasi. Kolmandaks tuleb üleval hoida kogu taustsüsteemi ehk spetsiaalselt välja töötatud IT-lahendusi testimisaegade broneerimiseks, saatekirjadega toimetamiseks, perearstide ning teiste tellijate ja labori infosüsteemide vahel tellimuste, tulemuste ja muude andmete operatiivseks vahetamiseks, mis omakorda nõuavad turvalisi tarkvaralahendusi.

Neljas ja kõige olulisem faktor ühe koroonatesti vastuse saamisel ja hinna kujunemisel on inimesed. Iga prooviga tegeleb ligi 20 inimest, kokku on avaliku testimisega seotud üle 650 erineva meditsiiniasutuse töötaja – kõnekeskuse, testimispunktide ja labori personal, proove transportivad autojuhid, protsesse toetavad IT, ostu-ja laospetsialistid, personalitöötajad jpt. Tuhandete testide analüüsimise nimel käib Synlabis töö ööpäevaringselt ja seitse päeva nädalas.

Ka sertifikaat on nüüd soodsam või tasuta. Novembrist tuli Synlabis välja TESTI mobiilirakendusega, kus testi.me lehelt alla laetavas rakenduses on võimalik senise tasulise sertifikaadi asemel endale see ise tasuta genereerida. Kel soov saada esindusest paberkujul sertifikaati, siis senise 13 euro asemel maksab see nüüd seitse eurot.