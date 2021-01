Novembris leidis erakonna juht Helir-Valdor Seeder, et EKRE kommunikatsioonistrateegia «provitseerida, eskaleerida ja improviseerida» on suuresti õnnestunud just meedia abil. «Seni on see õnnestunud väga suurel määral, kuna Eesti ajakirjandus on osutunud selle strateegia tööriistaks. Kui meedia ei võta vedu, siis no mida sa provotseerid ja eskaleerid?» rääkis Seeder toona Postimehele, pannes rõhu ajakirjanike oskusele terad sõkaldest eraldada.