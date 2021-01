Teedel on kohati keerulised liiklusolud

Pärastlõunal on Põhja-, Kesk- ja Kagu-Eesti teed paiguti kaetud lume- või lörtsikihiga. Lääne- ja Ida-Virumaal on Tallinna-Narva maanteel maha sadanud lume tõttu keerulised teeolud ja teel liiklemine raskendatud.

Prognoosi kohaselt tuleb laupäeva õhtul pilves ilm. Mitmel pool sajab lund ja lörtsi, tihedam sadu on Põhja-Eestis. Tee- ja õhutemperatuur on kõikjal nullkraadi juures või kerges miinuses, vaid rannikualadel on paiguti plusskraadid. Teeolud on kohati talvised ning teedel on libeduseoht.