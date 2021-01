Teadlane: paberi- ja energiapuitu on mõttekas Eestis töödelda

«Keemiline väärindamine on puidutöötlemise protsess, kus mehaaniliseks väärindamiseks sobimatust puidusortimendist valmistatakse näiteks tselluloosi, bioplaste, tekstiile ja palju muud. Täna tegeleb Eestis puidu keemilise väärindamisega kaks firmat, moodustades 0,1 protsenti metsa- ja puidusektori ettevõtetest. Samal ajal moodustab keemiline töötlemine enam kui 5 protsenti sektori lisandväärtusest,» märkis Välja ja lisas, et need ettevõtted on loonud sadu tarku ja rahvusvahelise mastaabiga töökohti, mis meelitavad talente ka Eesti väiksematesse piirkondadesse. «Puidu keemilise töötlemise ettevõtted on eriti olulised Kesk- ja Ida-Eesti toimetulekus, panustades regiooni lisandväärtusesse umbes 100 miljonit eurot aastas. Ühtlasi stimuleerivad need firmad otseselt ja kaudselt kõige tugevamalt just Kesk-Eesti tööhõivet.»