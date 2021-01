FOTOD ⟩ Kaitseminister Luik mälestas vaikuseminutiga Vabadussõjas langenuid

Ta selgitas, et sõja otsustavas faasis, novembris 1919, oli Eesti sõjaväes ligi 100 000 mõõka ja tääki ehk pea iga kümnes Eesti elanik haaras relva vabaduse kaitseks ning kogu rahvas toetas võitlejaid ida- ja lõunarindel. «Niivõrd tugev ja ennastohverdav pühendumine oma iseseisvusele on harukordne kogu maailma ajaloos,» ütles Luik.

«Tõsi, peame vastu seisma uutele väljakutsetele ja ohtudele, kuid me suudame edukalt kohaneda ja tegutseda muutuvates oludes,» sõnas Luik ja kutsus üles võtma eeskuju Vabadussõja kangelastest tegutsedes kriitilistel hetkedel üksmeelselt, vastutustundlikult ja otsustavalt. «Me ei tohi kunagi unustada, et sõltumatus, vabadus ja tõeline demokraatia vajavad hoolt ja kaitset iga päev,» lausus minister.

«Austatud Eesti rahvas!

Heidame hetkeks pilgu selle talve muredelt ja rõõmudelt ning mälestame koos, see üks päev, Eesti ajaloo ühte kõige tähtsamat sündmust, Vabadussõda. Aega, kus meie oma Eesti pojad panid aluse vabale Eesti riigile, nende julgus lõpetas võõraste võimu ja aitas leida meie usu, võime elada omas riigis, olles iseenda saatuse sepad ja juhid, kes väärivad täielikult oma riiki. Tänu millele saan seista siin ja öelda, et elan Eesti Vabariigis.

Nii nagu sõja algustes ikka, ei näinud ka meie Eesti rahvas esmapilgul võitu, vaid hirmu eesseisva Vabadussõja ees. Kuid võideldes külg külje kõrval, ühise rahvana, saavutasime kõik, mis me kunagi oleksime soovinud- vabaduse ja iseseisvuse, oma riigi. Selles sõjas nägime, kuidas noortest, kooliealistest noortest, kasvasid suured ja julged sõdurid, kes ei lasknud ennast surmal hirmutada, vaid andsid endast kõik, et meie saaksime elada paremas tänapäevas, paremini kui nemad, ilma kannatusteta. Need õppursõdurid uskusid meisse, isegi kui surid nende kõrval võitlevad kaaslased, ei andnud alla, vaid see andis neile jõudu. See au on igavene ja kuulub meile kõigile, kogu rahvale nii neile, kes võitlesid ja kannatasid selle riigi pärast Vabadussõjas kui ka meile, kes me saame siin tunda uhkust enda riigi ja esiisade tegude üle.

Ma lõpetaksin selle kõne Johan Laidoneri tsitaadiga: «Kui peetakse kalliks Eesti rahvusaateid, kodumaad ja vabadust, siis võime vaadata julgesti tulevikku.» Eesti Vabariigi hoidmine ja säilitamine on meie teha, eelmised põlvkonnad on teinud endast oleneva, nüüd on meie kord. Ärme tülitse pisi murede pärast, vaid õpime vaatama suuremat pilti, hoolime üksteisest sama palju, kui tolleaja meie Eesti julged ja pealehakkajad noored hoolisid meie iseseisvusest.

Elagu Eesti!

Ilusat relvarahu aastapäeva meile!»