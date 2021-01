FOTO ⟩ Nördinud lugeja: miks lubatakse sellistel asjadel juhtuda?

Lugeja poolt ostukeskuses üles võetud fotol nosib viieliikmeline noorteseltskond pingil sealt samast kaasa ostetud toitu. Noored on ninapidi koos ning kahemeetrise distantsi nõue justkui neid ei puudutaks. Tagatipuks ei kanna ükski neist maski ning ka käsi pole ilmselt desinfitseeritud.

«Kõik keskuses asuvad toitlustusettevõtted müüvad sööki vaid kaasa - see tähendab seda, et süüakse kambakesi pinkidel, ilma maskideta ja paljaste kätega. Miks lubatakse sellistel asjadel juhtuda?» on lugeja nördinud.