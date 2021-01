Kolmest transporti korraldanud riigiasutusest sai üks mammutamet

Uue ühendameti eesmärgiks on ohutu, mugava ja kiire liiklemiskeskkonna ning nutikate, säästlike, liikuvust soodustavate ja omavahel ühendatud transpordiliikide arendamine, teatab vastloodud riigiasutus pressiteates.

Transpordiameti olulised valdkonnad jaotuvad kuue teenistuse vahel: liikuvuse planeerimine, merendus ja veeteed, maanteehoid, lennundus-, liiklus- ning järelevalveteenistus. Padari kinnitusel on kõik teenistused võrdselt olulised ning ametite ühendamine loob parema võimaluse kompetentside kasutamiseks ja sünergia loomiseks.

Täiesti uut rolli täidab järelevalveteenistus, mis teeb järelevalvet ligi 50 teenuse üle, sh sõidukid, tehnoülevaatus, teed, koolitused jne. «Eesmärk on eelkõige ohutuse tagamine ning ennetav tegevus, et liiklusesse ei jõuaks ohtlikud sõidukid, teed oleksid ohutud, ühistransporditeenus oleks kvaliteetne,» sõnas järelevalve teenistuse direktor Kristo-Taavi Ruus.

Transpordiameti 2021. aasta investeeringute kogumahuks on planeeritud 259 miljonit eurot, millest 49 miljonit on plaanis rahastada välisvahenditest. Ameti tulude maht on 103 miljonit eurot, millest enamuse moodustavad riigilõivud ja tee- ning veetaristu kasutamisest kogutavad tasud.