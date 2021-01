PPA lennusalga kopter päästis metsa eksinud naise

1. jaanuari õhtupoolikul kella 16.30 ajal sai häirekeskus teate, et Lääne-Nigula vallas Silla külas on metsa ära eksinud sinna kella 14 ajal läinud naine. Haapsalu politseijaoskonna patrullijuht Meelis Laurmanni sõnul alustasid politseinikud talu lähedalt metsast otsinguid, kuhu kaasati ka kaks teenistuskoera koos koerajuhtidega.

«Läks hästi, et lähedased häirekeskusele naise eksimisest kiiresti teada andsid. Praegustes oludes otsides on arvel iga minut, et inimene külma käes tõsisemalt kannatada ei saaks,» lisas patrullijuht.