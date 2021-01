Kliinikum on vaktsineerinud üle kolme korra aeglasemalt kui PERH

Kliinikumi juht Priit Perens ütles ERRile , et nemad said esimese partiiga kokku 500 doosi, millest allesjäänud 300 on neil plaanis ära kasutada lähipäevil.

Perens ei näe probleemi, et kliinikumis vaktsiinid veel otsas pole: «Me süstime täpselt nii palju, mis on nõudlus ja kui palju meil doose on. Kas me teeme 500 ühe päevaga, et kõik inimesed on siin reas, või et me teeme seda rahulikus tempos - seal üldpildis ei ole väga suurt vahet.»