PERH plaanib Seewaldi kinnistu maha müüa

Seewaldi mõisa aladel asuva psühhiaatriakliiniku kompleks koosneb 21 tänaseks amortiseerunud erinevast hoonest, millest osa on kaitse all ning vajavad säilitamist ja taastamist. Olenemata sellest on PERH-i juhatuse esimehe Agris Peedu sõnul kinnistul juba huvilisi ning koostöös Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsiga on kavas koostada detailplaneering. «Kui me saame detailplaneeringu peale, siis see müük on mõistlik ja näiteks sellest müügist saaks regionaalhaigla ehitada endale ühe täiendava meditsiinikorpuse,» rääkis Peedu.