Tänavune aasta puu on kadakas

Kadakas on kahekojaline: emas- ja isaskäbid on eri taimedel. Kevade hakul tolmlevad kollakad isaskäbid ning pärast roheka emaskäbi viljastamist areneb sellest lihakas käbi, tuntud kadakamarjana. Esimesel aastal on käbid rohelised, teise aasta lõpuks saavad nad küpse ehk sinakasmusta välimuse.

Kadakat teatakse mitmekesise tarbepuuna: tema puidust on saadud näiteks aiamaterjali ja tehtud õllekappasid ja muid puitesemeid. Kadakamarjad on hinnatud vürtside, ravimite ja džinni koostisosana. Kadakad on olulised pärandkoosluste puuliigid, pakkudes elupaika näiteks kadakatäksile ja paljudele teistele lindudele. Eesti Looduses on kavas kadakat ja tema omadusi pikemalt tutvustada kogu kadaka-aasta vältel.