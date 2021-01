Kaitsevägi soetab Eesti ettevõttelt 1,5 miljoni eest sihtmärke

«Meie jaoks on oluline, et Eestis on olemas ettevõtted, kes suudavad toota konkurentsivõimelisi kaitsevaldkonnas vajaminevaid tooteid. Arvestades asjaoluga, et kaitsevägi on kasutanud Eli OÜ poolt toodetud Hardy sihtmärkide süsteeme nüüdseks juba paarkümmend aastat ja süsteem on tõestanud oma töökindlust, oli väga oluline ka hoolduse ja süsteemide ühilduvuse seisukohast hankida juurde just Eestis toodetud tõusvaid sihtmärke,» ütles Kaitseinvesteeringute keskuse relvastuse kategooriajuht Ramil Lipp.