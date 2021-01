Valitsus eraldab erakoolidele ning huviharidusele üle nelja miljoni euro

Uute haridusvaldkonna kriisimeetmete rakendamiseks on ette nähtud eelarvelised vahendid kogusummas 4 259 750 miljonit eurot. Määruse jõustumiseks peab minister selle allkirjastama.

Toetuse sihtrühmaks on eraüldhariduskoolide pidajad ning erahuvihariduse ja –tegevuse pakkujad nii Harjumaal, Ida-Virus kui üle Eesti. Ida-Virumaa ja Harjumaa toetused on suuremad, kui mujal Eestis, sest neis maakondades on piirangud olnud rangemad.