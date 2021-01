Andreas Kaju tõdes, et Ameerikas ajaloos tuleb pretsedentide leidmiseks minna paarisaja aasta tagusesse aega. «Miks on pealinn just seal, kus ta on? Miks on loodud eraldi Columbia ringkond, kus on Kapitoolium ja Valge Maja?» küsis Kaju ja vastas: «Just selle pärast, et 1783. aastal läksid 400 sõjaväelast peast hulluks ning ründasid Philadelphias kongressi. Pärast seda evakueeriti kongress Philadelphiast ja loodi eripiirkond. Ka Britid ründasid Valget Maja 1812, aga lähiminevikust Ameerika selliseid asju näinud ei ole.»