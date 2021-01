Kokkulepet pole: Euroopa Liidu põllumajandustoetused jätkuvad vana toetusmudeli alusel

Seetõttu on välja töötatud ÜPP nn üleminekumäärus, mille Euroopa Liidu nõukogu (liikmesriigid) ja Euroopa Parlament 2020. aasta 23. detsembril vastu võtsid.

Kõige üldisemalt annab üleminekumäärus võimaluse jätkata toetustega nii, nagu neid rakendati 2020. aastal. 2020. aastal ühtse pindalatoetuse skeemi (SAPS) rakendanud liikmesriigid (sh Eesti) said õiguse teha seda ka pärast 2020. aastat. Samuti said liikmesriigid võimaluse jätkata vabatahtlike põllumajandustootmisega seotud toetustega nii, nagu nad rakendasid neid aastani 2020 (või vajadusel tingimusi muutes). Liikmesriikidele, kes on aastatel 2015–2020 maksnud riiklikke üleminekutoetusi, anti võimalus seda teha ka 2021. ja 2022. aastal, 2020. aastal kehtinud maksimaalses võimalikus määras (kuni 50% sektoripõhistest toetussummadest).