Eesti ajakirjandusväljaannete Facebooki lehtedel tegutsevad arvukad valekontod

Eesti-vastast mõjutustegevust analüüsiv blogi Propastop märkis, et kuigi mõne konto puhul on loodud mahukalt personaalset sisu, ei anna see selget vihjet konto omaniku kohta.

Propastop analüüsis meediaväljannete Facebooki lehtedel tegutsevate kümnete kontode nime, sisu, postitusi, fotosid ja muud materjali, kuid nende põhjal ei õnnestunud tuvastada, keda see konto tegelikkuses esindab.

Valekontode postituste hulgas on nii neutraalset arutelu, räuskavat kriitikat koroona teemal, koroona vastu võitlemist pilavaid meeme ja fotomontaaže, aga ka vandenõuteooriate levitamist.

Kus valekontod toimetavad?

Eestikeelsest meediast on suurima jälgijaskonnaga Facebooki lehekülg Postimehel, mida jälgib ligikaudu 163 000 kontot. Delfi Facebooki lehte jälgib ligikaudu 141 000 kontot ning rahvusringhäälingu ERRi uudisteportaali Facebooki lehekülge ligikaudu 19 000 kontot.

Meediakanalite FB lehtede aktiivsus on erinev. Kui ERR näiteks postitab keskeltläbi kolm uudist päevas, siis Delfi ja Postimehe toimetus avaldavad oma materjali Facebookis oluliselt mahukamalt, märkis Propastop.

Koroonapostitused koguvad kommentaare

Viimasest perioodist on selge trend, et koroonateemalised postitused lähevad inimestele korda ning neid jagatakse ja kommenteeritakse. Kui muudel teemadel artiklite postitused saavad reeglina 10-30 kommentaari, siis koroona-teemaliste artiklite postituste all olevate kommentaaride hulk algab üldjuhul 50 ning küündib sageli paarisajani.

Postituste aktiivsuse poolest on esirinnas Delfi, mistõttu on ka nende FB lehekülje kommentaariumis toimetamas suurim hulk valekontosid. Sealt leiab kümneid ja kümneid valekontosid. Postimehe FB lehel on trollimas oluliselt väiksem hulk valekontosid ning ERRi lehelt leiab mõne üksiku.

Miks on see ohtlik?

Sotsiaalmeedia täidab üha suuremat rolli inimeste elus. Sotsiaalmeedias jagatakse kilde oma igapäevaelust, meeleolusid, mõtteid, emotsioone ja seal vaieldakse vastu või nõustutakse teiste arvamuste ja seisukohtadega. Seetõttu on oluline teada, kellega me sotsiaalmeedias diskuteerime.

Inimeste veendumusi saab mõjutada ja suunata ühiskondliku survega ehk üksikisikud võtavad tihtipeale omaks suurema grupi veendumused. Kui aga see suurem grupp, kelle tõekspidamisi hakatakse enda omadeks pidama, pole mitte üksikute inimeste kogum, vaid ühe inimese valekontode võrgustik, mis võimendab ainult tema maailmavaadet, siis on tegemist selgelt infoga manipuleerimisega.

Sellist tegevust tehakse sageli oma ideoloogia, veendumuste või majanduslike huvide edendamiseks, etendades suurema ühiskonnagrupi muret või poolehoidu millelegi ning sellega üksikuid inimesi kaasa kutsudes.

Mis on valekonto?

Facebook ütleb oma teenusetingimustes: Meie kogukond on turvalisem ja vastutustundlikum, kui inimesed vastutavad oma arvamuste ning tegude eest. Sel põhjusel peate: kasutama sama nime, mida kasutate igapäevaelus; esitama enda kohta tõeseid andmeid; looma ainult ühe konto (teie enda oma) ja kasutama oma ajajoont isiklikuks otstarbeks; vältima oma parooli teistega jagamist, teistele oma Facebooki kontole juurdepääsu võimaldamist ja konto üleandmist teistele isikutele (meie loata).

Seetõttu on valekontod kõik sellised kontod, mis ei esinda selgelt ja arusaadavalt reaalset inimest, vaid on kas pooleldi või täiesti anonüümsed ehk kontol olevate andmete põhjal pole võimalik selgelt öelda, kes selle konto taga on.

Näiteid valekontode tegevusest

«Piirangud tuleb tühistada. Laske jah ennast nohu pärast kottida!»

«Mass Genotsiid käib. Aastaks 2050 peab jääma 5 miljardit. Ühesõnaga alustatakse Vanuritest kes on koormaks süsteemile ja pole kasumi tooja ja muidusööjad. Seda oli Satanist Henry Kissinger maininud.»

«(nimi) sul väärakas areng. Ära plõksi vanamutt teise kallal istu kodus oota oma vaktsiini mürgi doosi.»

«See külvab inimestes hirmu ja annab ratasele hoogu piirata aina rohkem meie õiguseid ja vabadusi»

«Ega see ju ei ole takistuseks vaktsineerimisel, kui seda viirust ei ole olemaski …»

Need ja paljud sarnased postitused on kirjutatud Facebookis Eesti meediakanalite seintel avaldatud artiklite alla.