«Trump ja trumpistid andsid tahtmatult hoogu konsolideerumisele kaasaegse riigi põhiväärtuste ümber»

Trumpismi juured peituvad ameerika revolutsiooni radikaalses traditsioonis, mis on seotud Patrick Henry (1736-1799) nimega. Eeskujud jäljendamiseks on Francis Marion (1732-1795; Mel Gibsoni kehastatud kangelase prototüüp filmis «Patrioot») ja Davy Crockett (1786–1836), kes langes Alamo kindluses. Tema tegelaskuju ümbermõtestamise katse Billy Bob Thorntoni poolt 2004. aasta filmis «The Alamo» tingis pahameelelaine, süüdistused ajaloo ümberkirjutamises ja filmi läbikukkumise.

On veendumus, et just nemad, provintsiaalse Ameerika inimesed, on sajaprotsendilised ameeriklased, rahvuse tugisambad, vaikiv enamus, kes hääletas Nixoni ja Reagani poolt. On vastumeelsus tugeva keskvalitsuse suhtes ja seismine osariikide õiguste eest ise otsustada, mida teha afroameeriklaste õiguste, surmanuhtluse, abortide ja samasooliste abieludega.