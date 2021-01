Eesti Rooma Klubi tähistab täna 20.aastapäeva

Klubiliikmed usuvad, et igal inimesel on võimalus aidata kaasa globaalsete probleemide lahendamisele, kui need on selgelt teadvustatud. Rooma Klubi asutanud Itaalia ärimehe Aurelio Peccei assistendina töötanud sinise majanduse visionäär Gunter Pauli on käinud ka korduvalt Eestis, nähes meie maal võimalusi olla tulevikumajanduse arendamise esirinnas. Eelmise aasta lõpul andis Rahvusvahelise Rooma klubi täitevkomitee liige Gunter Pauli intervjuu Postimehele. Ta tõi välja Eesti rikkalikust looduskeskkonnast tulenevad võimalused vähendada miinimumini ressursse raiskava majanduse osakaalu meie elus, tagades samas elanikkonnale kõrge elukvaliteedi.