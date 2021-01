Kas Reformierakond kukkus oma poliittehnoloogilisest võttest selili?

Riigikogu Refomierakonna fraktsiooni kolme liikme muudatusettepanek abielu rahvahääletuse otsusele, milles küsitakse Venemaa koosseisu kuulumise kohta, pälvib koalitsioonipoliitikute kriitikat. Urmas Kruuse teatas laupäeva lõunal, et võttis ettepaneku tagasi. Lisaks endisest minsitrist Kruusele on sellele alla kirjutanud teised refeormierakondlased Ants Laaneots ja Jüri Jaanson. Postimees helistas Reformierakonna esimehele Kaja Kallasele, et küsida, mida tema asjast arvab.