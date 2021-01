Joobes sõidukijuhtide arv tegi mullu läbi languse

Kui 2019. aastal jäi korrakaitsjatele vahele 7151 joobes juhti, siis mullu 484 võrra vähem ehk 6667. Langus tuli just nende purjutajate arvelt, kes olid istunud autorooli joobega 0,1-0,74 milligrammi liitri kohta. Selliseid rikkumisi oli mullu 3915 ehk tunamullusest 580 võrra vähem.

Politsei- ja piirivalveameti juhtivkorrakaitseametnik Sirle Loigo ütles BNS-ile, et iga alkoholi tarvitanud juht on liikluses suureks ohuks ning eriti on seda raskes joobes juhid, kes oma käitumist absoluutselt ei hooma ega kontrolli.