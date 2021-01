Tunne Kelam: president peab viivitamatult kokku kutsuma riigikaitse nõukogu

Tänane olukord osutab Kelami hinnangul, et kaks parlamendierakonda on väljendanud selget poliitilist tahet mitte alluda parlamentaarse enamusdemokraatia reeglitele, asudes tõkestama parlamendi normaalse otsustelangetamise protseduuri. Ta leiab, et sellega on nad end õigusriigi poliitiliste jõududena kompromiteerinud: «Seda osutab vahendite valik või õieti valimatus, millega laskuti allapoole igasugust kõlbelisuse ja poliitilise vastutustunde piiri. Sõgedas mängulustis pidurdada parlamendi enamuse programmi eluviimine ei hoolitud sisust, vaid asuti ulakate teismelistena püssirohukeldris tuletikkudega toimetama,» kirjutas Kelam.