Karilaid: president üritab erakorraliste valimistega endale meelepärast riigikogu saada

«Väga tore, et president üritab erakorraliste riigikogu valimistega endale meelepärasemat riigikogu saada. Kuigi see on pettekujutelm ja soovunelm, et jõuvahekorrad muutuksid, kiidaksin mina erakorralised valimised täna heaks. Eesti 200 näpistab reformikaid ja sotse just õigest kohast,» ütles Karilaid.

«Peale mängulusti demonstreerimist julgeoleku alustega sulaks tänane opositsioon hoopis veel väiksemateks jääkuubikuteks. Raha oleme siis raisanud, kampaaniaga ühiskonna jälle üles erutanud ning tänane koalitsioon tugevdaks oma positsioone. Kas see on eesmärk? Mina oleksin väga nõus, aga see on ju liiga egoistlik,» märkis ta.

Karilaid leiab, et presidendile oleks vaja tasuta õigusalast nõu, et talle tutvustataks 10 kuud enne ametiaja lõppu ametiülesandeid ning seletataks uuesti antud otsuse eelnõu menetlust. «Millal see riigikokku tuli, kes tegid muudatusettepanekuid jne. Hämmastav, et päev enne lõpphääletust hakkab president nii ebaadekvaatselt finišijoonel olevat protsessi nügima. Kus ta enne oli?» küsis Karilaid.

President Kersti Kaljulaid pöördus esmaspäeval riigikogu fraktsioonide poole ettepanekuga siduda kavandatav abielu mõiste teemaline rahvahääletus riigikogu usaldusega.