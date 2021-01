RIA: eelmise aasta lõpp paistis silma rünnakutega Eesti riigi IT-taristu vastu

RIA peadirektori asetäitja küberturvalisuse alal Lauri Aasmanni sõnul otsivad kurjategijad alati uusi viise ja turvanõrkuseid, mille kaudu süsteeme rünnata. «Kui näiteks aasta tagasi oli süsteem turvaline, siis see ei tähenda, et sellega on nüüd kõik korras ja rohkem pole vaja tegeleda. Tehnoloogiad ja võimalused neid kuritarvitada arenevad väga kiiresti, uusi haavatavusi tuleb ilmsiks pea igal nädalal ning toimunud rünnakud tõestavad, et kurjategijad kasutavad neid ka reaalselt ära. Seetõttu tuleb küberturvalisusesse pidevalt ja süsteemselt investeerida ning mõelda läbi kriisihaldusplaan juhuks, kui rünnak siiski toimub,» rõhutas Aasmann.