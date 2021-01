Pääste: mullu hukkus tule- ja veeõnnetustes 94 inimest

Päästeameti teatel päästeti lõppenud aastal 301 inimest. Kiirabile osutati abi 3042 ja politseile 561 sündmusel. Lõhkekehaleidude hulga osas oli 2020. aasta päästeameti jaoks rekordiline – aasta jooksul leiti üle kogu Eesti 9041 lõhkekeha ning see on kõrgeim tulemus alates 1998. aastast, samuti 2,5 korda rohkem kui aasta varem.

Väljakutseid oli päästeametil pisut vähem kui eelmisel aastal, kuid 2017. aastaga võrreldes on kõnede arv kasvanud. Näiteks 2017. aastal oli väljakutseid 23 314 ning päästesündmuseid 13 667. Sellest järgneval aastal oli väljakutseid märksa rohkem - 26 163. Päästesündmuseid aga 14 729.

Tulekahjude arv on vähenenud

2020. aasta märksõna oli ka vees hukkunute suur arv. Mullu uppus 58 inimest, mis on viimaste aastate nukraim tulemus. Enamik uppunutest - 45 inimest - olid mehed, elu kaotasid ka 12 naist ja üks laps. Uppunu keskmine vanus oli 61 aastat ning üle poolte vees hukkunutest olid joobes. Lisaks teatas päästeamet, et viie naise uppumissurma puhul kahtlustati enesetappu, meeste puhul kahtlustati seda ühel korral.

«Eelmise aasta talv oli tavapäratult soe ja see kajastub ka õnnetuste statistikas – kuna maapind oli pehme ja kaldad libedad, piisas saatuslikuks kukkumiseks vaid kergest libastumisest. Uppumistes oli oma osa paraku taas alkoholil ja seda eriti suvekuudel,» nentis päästeameti peadirektor Kuno Tammearu.

Mullu hukkus veeõnnetustes enim eakaid viimase kümne aasta jooksul, ühtekokku 34 inimest. «Eesti ühiskonnas suureneb üksi elavate eakate osakaal ja koroonakriis tuletas eriti teravalt meelde, kui oluline on inimestevaheline kontakt. Suhtleme oma eakate lähedaste ja naabritega ja küsime, kas neil on vaja abi. Keegi ei tohi jääda üksi,» lisas Tammearu.

Vingugaasiandur muutub kohustuslikuks

«Alates 2022. aasta algusest muutub kõikides hoonetes, kus on tahkeküttel ahi, pliit või kamin, kohustuslikuks ka vingugaasiandur. Kuigi kohustuslikuks muutumiseni on veel aega, tasub andur paigaldada juba praegu, sest ainult toimiv vingugaasiandur aitab ära hoida kurbi tagajärgi,» ütles päästeameti peadirektor ja lisas, et paigaldamisel tuleb järgida tootja juhiseid, sest töö laitmatuse tagab anduri korrektne paigaldamine.