Video ⟩ Seeder: kui selline asi toimus, siis mõistan selle resoluutselt hukka

Kohtumise riigipeaga võttis Seeder kokku nii: «Me vestlesime presidendiga päris põhjalikult kujunenud olukorra üle, mis puudutab võimalikku rahvahääletust ja alternatiivseid lahendusi. Aga need alternatiivsed lahendused on kõik neisse süvenedes oluliselt keerulisemad kui esialgu tundub. Nii me jõudsime ka siin järelduseni, et parlament peab ise leidma lahendused ka praegu kujunenud olukorrale. President ei saa olla see, kes parlamendile kirjutab ette või väljaspoolt ulatab õlekõrre. See väljapakutud lahendus on presidendi poolt hea katse, aga see pole sisuliselt kompromiss.»