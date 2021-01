VIDEO ⟩ Yana Toom: kahtlustuse eest ei saa ennast kaitsta

Yana Toomi sõnul teab ta Porto Franco süüdistuse kohta sama palju, kui on täna ajakirjandusest lugenud. «Ega hea tunne ei ole. Kahtlustus on kahtlustus, selle eest ei saa ennast kaitsta ka,» lausus lühidalt Toom.

Septembris ostustas valitsus anda Porto Franco OÜle kuueks aastaks 39,4 miljonit eurot investeerimislaenu. Laenu andis välja KredEx. Laenu intress on 12 kuu Euribor pluss kaks protsenti aastas. Lepingutasu moodustab 0,2 protsenti laenulimiidi summast.

Porto Franco arenduse kogumaksumus on ligi 200 miljonit eurot, millesse osanikud on panustanud enam kui 100 miljonit eurot.

Porto Franco linnakvartalis on üle 150 000 ruutmeetri pinda. Kompleks koosneb kolmest maa-alusest korrusest 1170 kohalise parkimismaja ja kaubanduse üüripindadega ning viiest maapealsest korrusest kaubanduskeskuse, bürookeskuse ja hotelli tarbeks.

Porto Franco juht on Rauno Teder, kelle isa on suurärimees Hillar Teder, erakondadele suurannetaja. Lõppenud aasta teises kvartalis annetas Hillar Teder Isamaale 30 000 eurot, viimases kvartalis aga 60 000 eurot. Enam-vähem võrdsete summadega on ta toetanud ka Keskerakonda. 30 000 eurot annetas ta Keskerakonnale mullu enne seda, kui valitsus langetas otsuse anda 40 miljonit eurot soodsat käibekapitalilaenu tema poja juhitavale Porto Franco kinnis­varaarendusele.

Hillar Teder ise on rõhutanud, et ei ole Porto Francoga seotud ning kinnisvaraarendus on tema poja Rauno projekt.