Transpordiameti teehoiudirektori Raido Randmaa sõnul oldi valmis isegi raskemateks oludeks. «Kartsime esmaspäeva õhtul hullemat, kui senine on näidanud. Need prognoositud tuulekiiruse numbrid olid ikkagi päris hirmuäratavad. Arvasime, et raskendava tegurina võib hakata puid teedele kukkuma. Õnneks oli ilmataat meie vastu natukene leebem ja tegelikkus päris nii hulluks ei läinud. Aga muidugi tuult oli kõvasti ja hooldepartnerid olid pea täies võimsuses väljas.»