Video ⟩ Kaljulaid teeb juba täna Kallasele ettepaneku valitsuse moodustamiseks

«Vaatame taustsüsteemi, vaatame, mis meil ümberringi toimub. Meil on viiruskriis, iga päev sureb Eestis selle tõttu inimesi. Meil on majanduskriis, mis räsib mitte ainult ühte või kahte sektorit, vaid kõigi perede hakkamasaamisi. Veel on ka riigi usaldusväärsuse küsimus. Riigi usaldusväärsust tuleb hoida ja paljudes kohtades ka uuesti ehitada liitlaste ning partnerite silmis,» põhjendas Kaljulaid. «Meil pole praegu aega oodata formaalsete tähtaegade kukkumisi. Meil pole aega venitada. Valitsuskriis tuleb lahendada kiiresti. Eesti inimestel on vaja toimivat riigijuhtimist.»