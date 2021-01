Jaak Aab: partei juhatuses loodetakse Ratase jätkamist Keskerakonna esimehena

«Arutasime väga põhjalikult ning alati tulebki arutada, kui on selline olukorramuutus,» vastas Aab Postimehe küsimusele, kas Ratast üritati ka veenda peaministrina jätkama.

«Kaalusime läbi erinevad variandid ning Jüri Ratas tegi ise sellise ettepaneku, et antud olukorras ta ei näe muud võimalust,» ütles Aab ja jätkas: «Nii nagu ta on öelnud, Keskerakonna poliitiline kultuur peab paranema ja seepärast ta vastutuse võtab. Ma ei ütleks, et keegi kedagi veenma hakkas, küll aga arutati erinevad variandid läbi. Eks poliitiline partei peab ikka arutama ning eks erakonda ootavad ees väljakutsed ees nii koalitsioonis kui opositsioonis,» lausus Aab ning tunnustas Ratast tema otsuse eest.