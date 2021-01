Presidendiga kohtunud Kristina Kallas: Eesti huvides on saada võimalikult kiiresti uus valitsus

Kas Kaljulaidi kohtumissoov tuli talle üllatusna? «Ei tulnud üllatusena. Kuna president ütles mulle, et soovib rääkida abielureferendumi teemal, siis see ei olnud üllatus – Eesti 200 on väga selgelt sõna võtnud sel teemal,» sõnas Kallas Kadriorus.

Kui erakorralised valimised teemaks ei ole, siis mis on Eesti 200 roll praeguses olukorras? «Eks ma kuulan ära, arutame päevapoliitikat presidendiga. Kuna Eesti 200 toetus on kõrge ja meil on väga palju võimalusi, siis ma arvan, et me lihtsalt arutame päevapoliitikat.»

Küsimusele, kas Eesti 200 näeb võimalust erakorralisteks valimisteks, vastas Kallas: «Ma arvan, et peaks andma Kaja Kallasele uuesti võimaluse see valitsus moodustada. See oleks õige. Üks asi on meie huvid, teine asi on Eesti huvid ja ma arvan, et meie huvides oleks, et saaksime võimalikult kiiresti endale valitsuse.»