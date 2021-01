Harjumaa ja Ida-Virumaa piirangud on avaldanud positiivset mõju

Dontšenko sõnul on Eestis jätkuvalt üleriigiline laiaulatuslik viiruse levik, samas on toimunud muudatused maakonniti. «Harjumaal ja Ida-Virumaal, mis on olnud piirangute all, on hakanud olukord paranema, ja see näitab, et piirangud annavad positiivset mõju,» ütles Dontšenko.

Samal ajal on viiruse leviku suur juurdekasv Pärnumaal, Jõgevamaal ja ka Viljandimaal. Sealjuures on kasvanud nakatumine pereringis, samuti on suur probleem hooldekodudes. Enim on tulnud haigusjuhte juurde vanuserühmades 70+ ja 80+. «Hooldekodudesse on viirus tulnud peamiselt hooldajate kaudu,» lisas Dontšenko.