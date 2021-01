Helme: Keskerakond tahab puhtalt lehelt alustada

Peaminister Jüri Ratase tagasiastumise järel juhib Keskerakonna poolt läbirääkimisi endine haridus- ja teadusminister Mailis Reps. Tema esimeseks sooviks on luua uus koalitsioon Reformierakonna ja Isamaaga, mida juhiks Kaja Kallas.

Helme sõnul tulid hommikul signaalid, et praegune koalitsioon töötas ja nii saab edasi minna. «Siis pidasid ka teised erakonnad oma koosolekuid ja ma saan aru, et Keskerakonna fraktsiooni seisukohaks on kujunenud, et peaministri tagasiastumisega on plats puhtaks löödud, koalitsiooni enam ei ole ja nad kaaluvad kõiki variante.»

Helme jätkas: «Loomulikult tähendab see uusi koalitsioonikõnelusi, aga hetkel ma ei saa enam vahele öelda.»

Seda, kas praegusel koalitsioonil on veel lootust püsida, soovitas Helme küsida teistelt koalitsioonipartneritelt. «Neil kestsid koosolekud üle tunni aja. Aga need sõnumid on olnud ambivalentsed - ühest küljest pole nad kellelegi «ei» öelnud, teisest küljest ei ole kellelegi «jah» öelnud.»

Kas Helme on pettunud? «Muidugi tuleb alati arvestada sellega, et igas fraktsioonis on sees omad loogikad ja omad argumentatsioonid. Hommikuse koosoleku järel läksimegi laiali selle teadmisega, et nüüd on vaja mõõta temperatuuri fraktsioonide sees.»