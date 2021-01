Pfizeri vaktsiin ei erine kõrvalmõjude poolest teistest vaktsiinidest

«Selle (Pfizeri-toim) vaktsiini kõrvalmõjud on analoogsed teiste vaktsiinidega. See vaktsiin ei ole teistest ohtlikum. Kõige sagedasemaks kõrvalmõjuks on süstekoha puutetundlikkus või valulikkus, mis kestab 1–2 päeva. Üksikutel juhtudel tekib peavalu ja halb enesetunne, mis samuti möödub 1–2 päevaga. Vähestel on olnud ka subfebriilne palavik (alla 38 °C), mis samuti püsib 1–2 päeva, siis soovitame võtta ibuprofeeni või paratsetamooli. Üksikutel allergilistel inimestel võib tekkida väga kiiresti allergiline nahalööve.»