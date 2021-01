Kokk: Isamaa ja Reformierakonna maailmavaade on sarnane. See oleks Eestile positiivne

«Loomulikult on Isamaa ja Reformierakonna maailmavaade paljus sarnane. See oleks Eesti riigile positiivne. Aga me teame, et Keskerakonnal ja Reformierakonnal on kahe peale nii palju hääli, et nad suudavad väga tegusa koalitsiooni teha. Kui tehakse pakkumine ka Isamaal seal osaleda, siis loomulikult Isamaa seda arutab. Tänase arutelu käigus on see kindlasti üks meie eelistatud variantidest,» lausus Kokk Postimehele.