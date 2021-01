Mikser: Keskerakond tahab Isamaa ja Reformierakonna kõnelused nurjata

«See on Repsilt-Keskilt huvitav ja esmapilgul ootamatu, aga tegelikult siiski üsna läbinähtav taktikaline gambiit,» kirjutab Mikser sotsiaalmeedias.

Mikser leiab, et Isamaa on vähemasti Helir-Valdor Seedri isikus kirglikult klammerdunud senise koalitsiooni külge ja vältinud mistahes kontakte Reformierakonnaga, et mitte anda Keskerakonnale alibit otsimaks alternatiivi ehk KeRe kaksikliitu.

Isamaa kirglik embus sobib Mikseri arvates teatud mõttes ka Keskerakonnale, sest niikaua, kuni Seeder Kaja Kallasega ei räägi, pole ka Reformierakonnal muud viisi valitsusse pääsemiseks, kui püüda teha kaksikliit Keskerakonnaga.

«Et mitte paigale tammuma jääda, peab Kesk ühel hetkel EKRE äravoolutorust alla laskma. See hetk on nüüd käes. See aga tähendab vältimatult praeguse kolmikliidu lõppu ja peaks sundima ka Seedri/Isamaa uusi variante otsima. Kesk loodab, et kui maalida Seedrile ette pilt osalusest uues võimuliidus Keskiga, saab Isamaad niikaua passiivse ja kuulekana hoida, kuni Keski - Reformi liit on kindlalt tsementeeritud,» kirjutab Mikser.

Mikser ennustab, et enne ametlike koalitsioonikõneluste algust või nende kõneluste käigus leitakse aga, et 70-liikmeline koalitsioon on siiski ülearu suur, kõigile ei jagu positsioone ja pealegi on liberaalidel Isamaaga siiski ka ületamatud maailmavaatelised erinevused. Nii oleks tee kaksikliidule vaba.