Ligi: Seeder keeldub EKREst ja Keskerakonnast lahti laskmast

«Muidugi ei lähe Reformierakond EKRE asemele, vaid proovib moodustada valitsust ilma EKREta,» kirjutas Ligi. Tema hinnangul oleks Reformierakonnal ideaalne teha valitsus sotsiaaldemokraatide ja Isamaaga ning taastada vana hea kolmikliit, kes on korruptsiooniskandaalist vaba.

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder ütles täna « Terevisioonis », et Reformierakonna esimene eelistus oli niigi Keskerakond ja läbirääkimised käisid juba ammu enne korruptsiooniskandaali. Reformierakond ei ole Seedri sõnul sel teemal mitte mingit initsiatiivi üles ei näidanud.

Ligi reageeris Seederi välja öeldule sotsiaalmeedias nii: «No mis ma pean «Terevisioonist» kuulma! Seeder põletab silmadega kraani augud ja räägib läbi nende, et Reformierakonna eelistus on alati Keskerakond. Huvitav, kus oleks siin loogika?»

Ligi ütles, et Seeder ei taha valitsusse minna ei Sotsiaaldemokraatide ega Reformierakonnaga ning nad on valmis leppima Reformierakonnaga ainult siis, kui valitsuses on ka Keskerakond. «Mis oli motiiv, arvan aimavat. Esiteks viie protsendiline reiting. Teiseks kaks riigikogu asendusliikmetest parempoolset – Kiisler ja Lotman, kellest valitsusest kukkumisel lahti saab. Restart seega. Ja loomulikult juhtide ideoloogiline samastumine EKREga,» kirjutas Ligi.