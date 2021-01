Põlluaas jätkab riigikogu spiikrina kuni märtsi teise pooleni

Riigikogu juhatus võib varem langeda vaid juhul, kui Põlluaas peaks ise tagasi astuma. Seda ta aga teha ei kavatse. «Riigikogu juhatus valitakse igal aastal ja mina kavatsen olla nii kaua ametis. Ma olen enda arvates oma tööga hästi hakkama saanud ja mind on valinud ametisse riigikogu. Ma ei näe põhjust tagasi astuda selle pärast, et konservatiivne koalitsioon on asendatud korruptiivse koalitsiooniga,» lausus Põlluaas ERRile.