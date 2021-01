Baltikumi suurimas gaasitanklas hakatakse tankima Tallinna liinibusse

«Nüüdsest saavad igapäevaselt Peterburi tee bussiterminalis tankimas käia kõik 100 juba pealinnas sõitvat surugaasibussi. Sel aastal lisandub linnaliiklusesse veel 100 biogaasil sõitvat bussi ning käimas on ka riigihange, mille eesmärk on soetada veel kokku kuni 150 biometaanil sõitvat bussi, et jätkata Tallinna ühistranspordi üleminekut keskkonnasõbralikule ühistranspordile,» selgitas TLT juhatuse esimees Deniss Boroditš. Ta lisas, et aastaks 2025 soovitakse kõik olemasolevad diiselbussid asendada keskkonnasõbralike ja kaasaegsete alternatiividega.