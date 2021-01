Reformierakond abieluvõrdsuse eelnõuga hetkel ei tegele

«Imre Sooäär pöördus üksikult kõigi saadikute poole ning pani teele digiallkirjastamise platvormi. Meie (Reformierakond) oleme praegu otsustanud, et me sellega ei tegele, kuna on tähtsamaid asju,» kinnitas Akkermann. «Aga mis jõuab koalitsioonilepingusse, ei oska ma öelda, sest need läbirääkimised on nii algusjärgus ja seda teemat pole puudutatud.»

Lahkuv peaminister Jüri Ratas (Keskerakond) lausus kolmapäevases ETV saates Esimene Stuudio, et nüüd on õige hetk vastu võtta kooseluseaduse rakendusaktid. «Sellest on väga palju varem meie erakonnas juttu olnud. Abieluvõrdsuse eelnõu, mis põhimõtteliselt oli Sooääre eelnõu, ei ole meie fraktsioonis tõsiselt arutatud. Need, kes tahtsid, kirjutasid alla, ning kes ei tahtnud, need ei kirjutanud. Supp on hetkel hirmus kuum, et seda süüa –on hoopis teised probleemid.»