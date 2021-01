Nõmmel mõõdetakse talve jooksul õhu kvaliteeti

«Õhuseire on Nõmme linnosale oluline, nii saame välisõhu kvaliteeti hinnata ja vajadusel mõõtmistulemustele reageerida või kergendatult hingata, kui õhu kvaliteet on korras,» rääkis Nõmme linnaosavanem Grete Šillis.

Ta lisas, et Nõmmel on palju ahjuküttega maju ning hooldatud küttekolle ja korsten on puhta põlemise aluseks. «Samavõrd oluline on piisavalt kuiva ja puhta küttematerjali kasutamine. Pliidi all või ahjus prahti põletades teeme aga karuteene keskkonnale ja enda tervisele, sest paratamatult hingame ka ise põlemisel eralduvaid mürgiseid ühendeid sisse,» selgitas Šillis.

Eesti Keskkonnauuringute Keskuse õhukvaliteedi osakonna juht Erik Teinemaa ütles, et mõõtmiste tulemusena saab kevadel hinnata, mille oli välisõhu kvaliteet tüüpilises eramupiirkonnas kütteperioodil. «Nõmme piirkonnas oleme viimati teinud mõõtmisi kaheksa aastat tagasi, 2013. aastal. Kõiki asjaolusid arvestades võiks eeldada, et olukord on aastate jooksul paranenud,» sõnas ta.

Tallinnas on pidevmõõtmisi statsionaarsetes seirejaamades tehtud juba üle 20 aasta ja Teinemaa hinnangul on suures plaanis õhukvaliteet paranenud.