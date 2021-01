Elering vabandas maha võetud tamme pärast

Kärbla tamme mahavõtmise kohta saatis Eleringi pressiesindaja Ain Köster neljapäeva õhtul selgituse. «Elering vabandab enda ja töövõtja nimel maaomaniku ja kohaliku kogukonna ees, et kõnealuse tamme langetamine Kärbla külas Läänemaal on tekitanud vääritimõistmist ja põhjustanud pahameelt. Mõistame igati inimeste emotsioone, mis on seotud väärika puu langetamisega liini kaitsevööndis,» märkis Köster.