Kristiina Ehin kutsub riiki kuulutama välja Covidiaja rahu: kes eksib, põrugu valimistel

Ehini sõnul valmis tekst ööl, mil peaminister Jüri Ratas teatas oma tagasiastumisest ning tõdes, et ta pole mitte kunagi midagi sellist kirjutanud. «Sel teisipäeva ööl vastu kolmapäeva ma ei saanud üldse öösel magada, ma ei teadnud mis toimub tegelikult riigikogus, ei teadnud nendest kriminaalafääridest midagi, aga ma ei saanud magada ja südamest ma kirjutasin. Püüdsin tegelikult luuletada ja luua midagi ilukirjanduslikku, tundsin, et see teeks mu hingele head.. aga välja tuli üks tekst, mis on võib-olla tegelikult üks kõige vähem ilukirjanduslik tekst, mis ma kunagi olen kirjutanud,» ütles Ehin saates.

Kristiina ja Riin Ehini üleskutse riigikogule ja valitsusele:

Selle tekstiga, mina ja mu onutütar Riin Ehin kutsume üles alljärgnevat Covidirahu teksti riigikogus ette lugema, et anda enne uut algust kõigile rahvateenritele hetk järelemõtlemiseks, et kes on see rahvas ehk meie inimesed kellega koos tuleb praegusest kriisist läbi tulla.

Covidiaja rahu Eesti rahva ja riigi kestmiseks

Olgu nüüd alates 2021. aasta jaanuari teisest poolest välja kuulutatud üleüldine Covidiaja rahu ja olgu kõiki rahvaesindajaid üles kutsutud sellest kinni pidama ning jätta vägikaikavedu hetkel mitteolulistes küsimustes.

See rahu kutsub üles järele mõtlema ja tegelema ainult sellega mis on Eesti Vabariigi ja rahvuse säilimise seisukohalt praeguses kriisis hädavajalik. Selle rahuga palume väljendada lugupidamist ning tagada igakülgne toetus:

Neile tuhandetele kaasmaalastele, kes on haiged ning arstidele, kes võitlevad hetkel patsientide elu eest.

Palume töörahu ja toetust teadlastele, kes töötavad ööl ja päeval selleks, et leida selles ülemaailmses kriisis mingeidki siseriiklike lahendusi.

Andku selle rahu väljakuulutamine lootust ja julgust lastele ja lastevanematele, kes püüavad elu eest hakkama saada.

Palume mõelda kõigi õpetjate ja õppejõudude peale, kellel on suur lisakoormus ja vastutus ning igapäevaselt sotsiaaltöö vallas tegutsevatele tublidele inimestele… ning üldse kõigi peale, kes julgevad praegu tervisega riskides tööl käia, kes suudavad maski kandes ja distantsi hoides oma kohustusi täita.

Väljendagem selle rahu väljakuulutamisega austust ettevõtjate vastu, kes katsuvad kuidagi moodi ellu jääda ning oma töötajaid hoida ning mõelgem inimeste peale, kes on töö kaotanud ega tea kuidas toime tulla.

Hoidkem kultuuriinimesi, kellest paljud julgevad välja mõelda midagi ilusat ja vaimuvalget, mida meil oleks rahvana oma lastele pärandada ning toetagem ka looduskaitsjaid, kes tegutsevad, et majandusarengu kiuste jääks alles ka puhas ja liigirohke loodus.

Mõelgem ka neile, kes on kaotanud viirusele lähedase inimese või oma tervise, kes on üksi jäänud, ärevuses või depressioonis.

Covidirahuajal pangem pead kokku ja mõelgem välja, kuidas toetada neid, kes kannatavad isolatsiooni tõttu järjest suurema koduvägivalla käes või võitlevad suitsiidimõtetega, milles Eesti on kahjuks ikka veel maailmas esirinnas.

Ootame riigikogult ja uuelt valitsuselt empaatilist ja inimesekeskset lähenemist. Meid on ainult 1,3 miljonit – piisavalt palju, et olla riik ja rahvas, kuid liiga vähe, et igast inimesest mitte hoolida. Covidiaja rahu kestku selle väljakuulutamise hetkest kuni ajani mil rahva tervis ja toimetulek on taas tagatud. Kes aga selle rahu vastu eksib, kisub riidu, otsib omakasu, käitub seadusevastaselt või ajab ebakonstruktiivset juttu, see kaotagu valijate usaldus ning põrugu tulevastel valimistel. Kes aga seda rahu täidab, saagu tunda rõõmu Eesti rahva ja riigi õitsengust ning kestmisest läbi aja.

Lõpetuseks: olgu kogu riigi elanikkonnale soovitud üksmeelt ja tugevat tervist!

Teksti on koostanud Kristiina ja Riin Ehin ja kuulub kõikidele soovijatele vabalt kasutamiseks.