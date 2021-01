Riik soovib doktorante heldemalt tasustada

Tallinna Ülikooli teadusprorektor Katrin Niglase sõnul hakati reformiga tõsiselt tegelema seetõttu, et praeguste tingimustega venib doktoriõppe läbimise aeg paljude doktorantide jaoks väga pikaks. «See toetus oli palju aastaid neljasaja euro piires, nüüd on 660 eurot mõnda aega olnud. Üsna ootuspärane, et ülikoolid ei tahakski selliseid doktorandikandidaate vastu võtta, kes rahulduvad 660-eurose sissetulekuga,» lausus Niglas.

Haridus- ja teadusministeeriumi asekantsler Indrek Reiman ütles ERRile, et reformi põhiline idee on see, et doktorantide enamus muutuks nooremteaduriteks, mistõttu ongi plaanis maksta neile edaspidi Eesti keskmist palka.