RMK: kogukonnad räägivad riigimetsa majandamises aktiivselt kaasa

RMK peametsaülem Andres Sepa sõnul sageli kritiseeritakse, et RMK pole riigimetsa majandamisse kohalikke kaasanud või jõudnud nendega kokkuleppele, ent möödunud kolme aasta tulemuste põhjal saab RMK öelda, et on vaid üksikud kohad, kus pole kohalikega konsensusele jõutud. «Neis metsades läbirääkimised jätkuvad ning raieid enne kokkuleppeid ei tehta,» selgitas Sepp.