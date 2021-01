Kuuele Eesti tulevikukoolile otsitakse meeskondi

Haridus- ja teadusministri Jaak Aabi sõnul saab riigigümnaasiumide kaudu panustada Eesti tulevikku. Tema ootab kandideerima visioonikaid juhte, kes väärtustavad koostöist haridusjuhtimist ja on avatud keskhariduse arendusvõimalustele.

Uusi juhte otsitakse kuuele riigikoolile: 2022. aasta sügisel alustavale kolmele uuele riigigümnaasiumile – Tallinna Mustamäe riigigümnaasiumile, Laagri riigigümnaasiumile ja Rakvere riigigümnaasiumile. Veel otsitakse juhti Tallinna Pelgulinna, Tallinna Tõnismäe ja Tallinna Mustamäe riigigümnaasiumile. Ka on avatud konkurss Tallinna Muusika- ja Balletikooli direktori leidmiseks.

Laagri riigigümnaasiumisse ja Rakvere riigigümnaasiumisse on kavandatud kuni 540 õppekohta, igas Tallinna riigigümnaasiumis hakkab õppima ca 1000 õpilast. Eelmisel nädalal asutati kaks Tallinna riigigümnaasiumi ja Tallinna Muusika- ja Balletikool ka juriidiliselt. Tõnismäe riigigümnaasiumi juriidiline moodustamine on ettevalmistamisel.

Aastaks 2023 tegutseb Eestis 26 riigigümnaasiumi, sh igas maakonnas vähemalt üks. Riik loob seega ca 12 000 gümnaasiumi õppekohta. Praegu tegutseb Eestis 16 riigigümnaasiumi, kus on 5760 õppekohta. Lisaks juba nimetatud koolidele alustavad järgmisel õppeaastal riigigümnaasiumid Tabasalus ja Saaremaal, 2023. aastaks on planeeritud kaks riigigümnaasiumi Narva, samuti on sõlmitud kokkulepe Rae valda riigigümnaasiumi asutamiseks.