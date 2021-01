Terviseameti ida regiooni juht: kartustel pole olnud alust

«Tegelikult jah, eks me isegi kartsime [nakatunute arvu] tõusu Lääne-Virumaal just seetõttu, kuna Ida-Virumaal on nüüd kõik kinni,“ kõneles Marje Muusikus. «Esimene maakond, mis neile ette jääb on ikka Lääne-Virumaa, kuigi saan aru, et käiakse loomulikult ka ikka kaugemal - Tartus ja Pärnus. Eestis on teisigi kohti.»